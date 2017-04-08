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K. Kore: ABD'nin saldırısı kabul edilemez

ABD'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği füzeli saldırıya bir tepki de Kuzey Kore'den geldi.

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ABD'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği füzeli saldırıya bir tepki de Kuzey Kore'den geldi.
 
ABD'nin Suriye'de Şayrat Havaüssü'ne düzenlediği füzeli saldırı ile ilgili bir açıklama da Kuzey Kore'den geldi. Kuzey Kore'nin açıklamasında ABD'nin Suriye'ye müdahalesi için ''affedilemez, saldırganca bir hareket'' ifadesi kullanıldı.
 
''BU DAVRANIŞ NÜKLEER SİLAHLARIMIZI GELİŞTİRMENİN MİLYON KERE DOĞRU BİR TERCİH OLDUĞUNU GÖSTERDİ'' 
 
Kuzey Kore'nin açıklamasında, ABD'nin bu davranışının, nükleer silahları geliştirmelerinin ''milyon kere doğru bir tercih'' olduğunu gösterdiği belirtildi.
 
KUZEY KORE'NİN NÜKLEER SİLAHLANMASI ABD'Yİ RAHATSIZ EDİYOR
 
Bilindiği gibi, Kuzey Kore'nin geliştirdiği nükleer silahlar bir süredir ABD'nin tepkisini çekiyor. ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmasını isterken, Pyongyang yönetimi ABD'ye karşı kendini korumak için nükleer silahları geliştirmeleri gerektiğini savunuyor.
 
ABD Başkanı Trump'ın hakkında 'en ciddi tehdit' dediği Kuzey Kore'nin nükleer füze denemeleri için ABD Başkanı Rex Tillerson da "ABD yeterince konuştu. Artık yorum yapmayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Habertürk

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