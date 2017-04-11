K. Kore'den ABD'ye sert mesaj: Savaşa hazırız
Kuzey Kore'nin füze denemeleri üzerine Güney Kore ile ortak tatbikat yapmak için bölgeye donanmasını gönderen ABD'ye Kuzey Kore'den sert tepki geldi.
ABD’nin Carl Vinson hücum filosunu Kore sularına çekmesine Kuzey Kore’nin yanıtı sert oldu: “ABD’nin istediği her türlü savaşa yanıt vermeye hazırız.”
ABD ordusu, Avustralya seyahatini iptal ettiği Carl Vinson hücum filosuna Kore sularına gitme emri vermişti.
BBC Türkçe’nin Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA’ya dayandırdığı haberine göre dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada bölgeye gönderilen hücum filosunun ABD’nin ‘işgal hamlelerinin ciddi bir noktaya ulaştığını’ gösterdiği belirtildi.
SAVAŞA HAZIRIZ!
Açıklamada şöyle dendi “ABD’nin ölçüsüz eylemleri nedeniyle oluşabilecek feci sonuçlardan yalnızca ABD’yi sorumlu tutacağız. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ABD’nin istediği her türlü savaşa yanıt vermeye hazırdır.” (Haber7)
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