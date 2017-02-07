Kabe'yi yakmaya çalıştı sandılar

Çin yeni bir rekora imza attı

İsmini genellikle olumsuz gelişmelerle, daha net olmak gerekirse kısıtlamalarla andığımız Çin güneş enerjisi alanında bir rekora imza attı. Nüfus yoğunluğuyla önemli bir pazar olan bu ülke artık dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisi.