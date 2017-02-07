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Kabe'yi yakmaya çalıştı sandılar

Harem-i Şerif'e giren bir Suud vatandaşı elindeki benzinle kendini yakmaya çalıştı. Kabe'yi yakmaya çalıştığı zannedilen şahıs emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

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Müslümanların kıblesi Kabe'ye girerek elindeki benzinle kendini yakmaya çalışan şahıs etrafta bulunan Müslümanların durumu farketmesiyle engellenerek gözaltına alındı.
 
İlk etapta şahsın Kabe'yi yakmaya çalıştığı zannedildi. Güvenlik güçlerinin sorgusunun ardından açıklama yapan Harem-i Şerif güvenlik sorumlusu Raid Sameh, şahsın ekonomik sıkıntı içerisinde olduğu ve kendini yakmak istediğini itiraf ettiği belirtildi.

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