Kabil'de askeri üniversite öğrencilerine saldırı: 15 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Mareşal Kasım Fahim Askeri Üniversitesi öğrencilerine yönelik intihar saldırısında 15 kişinin öldüğü bildirildi.
- AA
Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının, üzerine yerleştirdiği bombayı, öğrencileri taşıyan minibüse yaklaşarak patlattığını belirtti.
Saldırıda 15 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirten Veziri, 4 öğrencinin de yaralandığını ifade etti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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