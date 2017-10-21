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Kabil'de askeri üniversite öğrencilerine saldırı: 15 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Mareşal Kasım Fahim Askeri Üniversitesi öğrencilerine yönelik intihar saldırısında 15 kişinin öldüğü bildirildi.

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Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının, üzerine yerleştirdiği bombayı, öğrencileri taşıyan minibüse yaklaşarak patlattığını belirtti.

Saldırıda 15 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirten Veziri, 4 öğrencinin de yaralandığını ifade etti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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