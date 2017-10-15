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Kabil'de bombalı saldırı önlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü kamyonetle saldırı hazırlığı yapan bir terörist yakalandı.

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İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, saldırganın, bomba yüklü kamyonetle Kabil'in 5. bölgesinde eylem hazırlığı yaparken polis tarafından durdurulduğunu belirtti.
 
Saldırganın, polisin dur ihtarına uymaması üzerine açılan ateşte yaralandığını ifade eden Daniş, kamyonette yüzlerce kilogram patlayıcı ele geçirildiğini söyledi.
 
Daniş, saldırganın hedefinin neresi olduğunun soruşturma sonucu ortaya çıkacağını ifade ederek eylemcinin yakalanmasıyla büyük bir facianın önlendiğini kaydetti. Saldırganın kimliği ve hangi terör örgütüne mensup olduğu ise henüz açıklanmadı.

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