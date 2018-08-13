Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Haşmat Stanikzey, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, Seçim Komisyonu merkez binası önünde infilak ettirdiğini söyledi.

Saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini belirten Stanikzey, bir polisin de yaralandığını kaydetti.

Stanikzey, saldırganın hedefinde komisyon çalışanlarının olduğunu ancak amacına ulaşamadığını dile getirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.