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Kabil'de intihar saldırısı: 3 ölü

Afganistan'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Kabil'in doğusunda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini belirtti.

Daniş, saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin de yaralandığı ifade etti.

Görgü tanıkları, saldırının hedefinin bölgede yabancılara ait bir ofis olduğunu ileri sürdü.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

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