Kabil'de intihar saldırısı: 3 ölü
Afganistan'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
- AA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Kabil'in doğusunda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini belirtti.
Daniş, saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin de yaralandığı ifade etti.
Görgü tanıkları, saldırının hedefinin bölgede yabancılara ait bir ofis olduğunu ileri sürdü.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
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