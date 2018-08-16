Kabil’de istihbarat eğitim merkezine silahlı saldırı

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Necib Daniş, silahlı kişilerin, Kabil’in 5. bölgesinde bulunan istihbarat eğitim merkezi yakınındaki bir binaya girerek eğitim merkezine ateş açmaya başladığını söyledi.

Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiğini kaydeden Daniş, çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre içeride bir patlama sesi de duyuldu.

Bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil’de dün de bir eğitim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 48 kişi yaşamını yitirmişti.

(Şarku'l Avsat)