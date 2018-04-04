Kabil'de meydana gelen patlamada 6 asker yaralandı

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kabil'in Mekruyan bölgesinde elektrik direğine yerleştirilen 2 bombanın, askeri aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığı, sadırıda 6 askerin yaralandığı belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.