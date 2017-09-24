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Kabil’de NATO birliklerine saldırı düzenlendi: 5 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de NATO birliklerine yönelik gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi yaralandı.

  • İHA
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Afganistan’ın başkenti Kabil’de NATO’ya bağlı Danimarkalı askerlerin konvoyuna saldırı gerçekleştirildi. Konvoyun geçişi sırasında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle gerçekleştirilen saldırıda 5 sivil yaralandı. Güvenlik yetkilileri, patlamanın Kabil'deki Afshar bölgesinde meydana geldiğini ve Danimarkalı birliklerin konvoyunun geçişi sırasında gerçekleştirildiğini doğrulayarak en az 5 sivilin yaralandığını bildirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
 
Adul vahab adlı görgü tanığı, patlama sesi duyunca olay yerine koştuğunu, kuzeninin yaralandığını ve hastaneye gittiklerini söyledi.
 
Muradi Kabil Emniyet Komutanlığı Asistanı Mohammad Sadiq, saldırıda konvoyda bulunan bir tankın zarar gördüğünü dile getirerek, “Olayda 5 sivil vatandaşımız hafif şekilde yaralandı” dedi.
 
Görgü tanığı Şiir Ali, Amerikan tankının zarar gördüğünü ve can kaybı yaşanmadığını dile getirdi.

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