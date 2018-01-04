Kabil’de patlama
Afganistan’ın başkenti Kabil’de patlama meydana geldi.
- İHA
Afganistan’ın başkenti Kabil’in 9. bölgesinde intihar saldırısı gerçekleştirildi. Henüz ölü sayısına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, polis tarafından patlama meydana geldiği doğrulandı.
Ancak detay verilmedi.
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