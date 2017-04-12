Kabil'de Savunma Bakanlığı yakınında patlama

Reuters, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Savunma Bakanlığı yakınlarda şiddetli bir patlama gerçekleştiğini duyurdu. Bakanlık çalışanlarının iş çıkış saatinde patlayan bomba sonucu 3 kişi yaralandı. İntihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.
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