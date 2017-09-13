Kabil'deki stadyumda maç esnasında patlama
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir stadyumda maç sırasında patlama geldiği bildirildi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’deki kriket stadyumunda turnuva kapsamında düzenlenen maç oynandığı sırada patlama meydana geldiği aktarıldı.
Patlamanın, stadyumun kapılarında gerçekleştiği kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.