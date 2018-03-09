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Kaddafi'nin Belçika'da dondurulmuş hesaplarından 10 milyar avronun kaybolduğu bildirildi

Libya'nın devrik lideri Kaddafi rejiminin Belçika'da dondurulan banka hesaplarından 10 milyar avro kayıp.

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Belçika Le Vif dergisindeki haberde, Belçika'nın dondurma kararı aldığı Muammer Kaddafi yönetimindeki Libya hükümet fonlarının önemli bir kısmına ulaşılamadığı bildirildi.

Haberde, Belçika'nın Euroclear Bankası'ndaki Libya Yatırım Kurumu ve ona bağlı Libya Dış Yatırım Şirketi'nin 4 farklı hesabında yer alan 16 milyar avroluk varlığın 2011 yılında dondurulduğu anımsatıldı.

Belçika'daki yasal mercilerin 2017 yılında dondurulmuş fonlara el koymayı denedikleri belirtilen haberde, söz konusu hesaplarda sadece 5 milyar avro civarında bir rakam kaldığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Haberde, Belçika savcılığının Euroclear Bankası'ndan hesapları talep ettiği ve kayıp 10 milyar avroyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığına dikkat çekildi.

Libya, 2011 yılı öncesinde önemli miktarda petrol ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasındaydı. Dönemin Kaddafi rejimine yönelik BM'nin yaptırım kararı almasının ardından Libya'nın diğer ülkelerde bulunan 60 milyar doların üzerindeki varlığına el konulmuştu.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

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