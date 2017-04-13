ABD'nin ilk Müslüman kadın hakimi nehirde ölü bulundu
ABD'nin ilk siyahi Müslüman kadın yargıcı Sheila Abdus Salaam, New York ve New Jersey eyaletleri arasındaki Hudson Nehri'nde ölü bulundu.
New York Polis Teşkilatı, nehirden çıkarılan cesedin New York Yüksek Mahkemesi yargıcı 65 yaşındaki Abdus Salaam'a ait olduğunu açıkladı.
Yargıç Abdus Salaam'ın ölüm nedeninin otopsi sonucu tespit edileceği bildirildi.
Sheila Abdus Salaam, 1991 yılında atanarak ABD'nin ilk Müslüman kadın yargıcı unvanını almıştı.
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