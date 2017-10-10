'Kahire görüşmeleri başarısız olursa Dahlan Gazze'nin kralı olur'

Filistin Hamas Hareketi'nin 2006 Gazze seçimlerini kazanmasının ardından bölgeye yönelik yaptırımlarını arttırarak devam eden Mahmut Abbas yönetimindeki Filistin idaresi ile Hamas bugün Kahire'de biraraya gelecek.

Filistin'in bütünlüğü için taraflar arasında önemli adımlar atılmış ve geçtiğimiz hafta Filistin Başbakanı Rami Hamadallah önderliğindeki Uzlaşı Hükümeti bakanları Gazze'ye giriş yaparak Hamas yetkililerinden görevleri teslim almıştı.

İki hareket arasında Filistin'in birliği her ne kadar vurgulansa da Uzlaşı Hükümeti görüşmelerinin sekteye uğraması an meselesi. Fetih yönetimi "Filistin'de Hizbullah tipi idarenin oluşumuna izin vermeyeceğiz" açıklamasıyla doğruda Kassam Tugayları'na atıfta bulunarak kırmızı çizgilerini belli etti.

Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinvar ise Kassam Tugayları'nın silah bırakımının münakaşaya kapalı olduğunu belirterek hareketinin tavrını net bir şekilde belirtti.

MISIR'IN B PLANI DAHLAN

Hamas-Fetih bu açıklamalara rağmen bugün Mısır gözetiminde Kahire'de biraraya gelecek. İki hareketin yakınlaşmasında yoğun çaba sarf eden Mısır'ın ise planları çok farklı.

82 yaşındaki Mahmut Abbas'ın görüşmeleri sekteye uğratması ihtimaline karşılık Kahire yönetimi Hamas-Dahlan planını devreye sokacak.

Middle East Eye sitesinde yer alan bilgilere göre Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, Mısır İstihbarat Şefi dahil birçok Mısırlı yetkili ile yakından ilişki içerisinde. Uzmanlara göre Sinvar Gazze'nin gelecekteki lideri.

Mısırlı üst düzey bir yetkili siteye yaptığı açıklamada, "Sinvar, Müslüman Kardeşler Cemaati projesi değil. Sinvar Filistin ulusal birliği projesinin peşinde" ifadelerine yer vermişti.

Geçtiğimiz aylarda ise Yahya Sinvar, Mısır'ın yakın müttefiki Dahlan ile anlaşarak Gazze için yatırım fonu sözü aldı.

Hamaslı yetkililer ile Dahlan arasındaki bu yakınlaşma dikkat çekerken, İsmail Haniyeh'in eski siyasi danışmanı Ahmet Yusuf, "Abbas, Kahire görüşmelerini kabul etmezse Dahlan alternatif olacak" ifadelerine yer verdi.

Sözlerine devam eden Yusuf, "Bu uzlaşı görüşmeleri başarısız olursa Dahlan Gazze'nin kralı olacak" dedi.