Kahire’de sahte barış pazarlığı

ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde Filistin-İsrail barış planı olarak bilinen ‘Yüzyılın Anlaşması’nın açıklanmasına kısa bir süre kala terör devleti İsrail ile darbeci Sisi’nin Mısır’ı arasında temaslar arttı. Mısır’ın darbeci lideri Abdulfettah Sisi ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in çabalarıyla, Kahire’de gizlice görüştüğü öğrenildi. ABD Başkanı’nın Ortadoğu barışından sorumlu temsilcisi Jason Greenblatt’in de hazır bulunduğu toplantıda, Gazze’de Hamas’a silah bıraktıracak sahte barışın temelleri atıldı.

ABBAS’A BASKI

İsrailli Kanal 10 televizyonunun haberine göre, Netanyahu ile Sisi, Gazze’de uzun vadeli ateşkes konusunu görüşmek üzere 22 Mayıs’ta gizlice Kahire’de buluştu. Danışmanları ve özel korumalarından oluşan bir grupla ve özel uçakla Kahire’ye gelen Netanyahu’nun birkaç saat kaldıktan sonra Tel Aviv’e döndüğü belirtildi. Haberde ikilinin, Gazze’deki durum, esir askerler, altyapı çalışmalarının artırılması için tedbir alınması, ateşkes, Filistin yönetiminin Gazze’de iktidarı ele alması, ablukanın büyük oranda hafifletilmesi ve ‘yüzyılın anlaşması’ konularını görüştüğü kaydedildi. Sisi’nin görüşmede, Arap ülkelerinin sahte barış için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a baskı yaptığını da ifade edildi.

GAZZE’Yİ SİSİ YÖNETECEK

Mısır resmi makamları konu hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, Tel Aviv yönetimi haberi doğruladı. Ordu radyosuna konuşan Maliye Bakanı Moshe Kahlon, görüşmeden haberdar olduğunu söyledi ve Gazze’de yapılacak her şeyin Mısır arabuluculuğu ile gerçekleştirileceğini dile getirdi. Öte yandan, Hamas’ın Filistinli direniş gruplarıyla İsrail ile ateşkes ve uzlaşı hükümeti konularında istişare edeceği bildirildi. Twitter’dan açıklama yapan Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rışık, Hamas’ın Filistinli gruplar ve direniş liderleriyle Mısır’ın başkenti Kahire’de istişare toplantıları düzenleyeceğini duyurdu.