Kaliforniya saldırısında, saldırgan ve 3 kadın rehine ölü bulundu

Kara Yolları Amir Yardımcısı Chris Childs, sabah saat 06.00'a kadar 3 kadını rehin alan kişi ile iletişime geçmeye çalıştıklarını fakat yapılan operasyonlar sonucunda 3 kadının ve saldırganın cansız bedenine ulaştıklarını söyledi. Bölge soruşturma hâkimi ise saldırganın 36 yaşındaki Albert Wong olduğunu doğruladı. Eyalet Senatörü Bill Dodd da saldırganın, gazilere yönelik travma sonrası stres bozukluğu destek programı veren ‘Pathway Home’a kayıtlı olduğunu fakat iki hafta önce programa olan kaydını sildirdiğini onayladı.

Soruşturma amiri saldırıda hayatını kaybeden üç kadının ise 48 yaşındaki Pathway Genel Müdürü Christine Loeber, 42 yaşındaki Pathway psikologu Jennifer Golick ve 29 yaşındaki klinik psikologu Jennifer Gonzales olduğunu söyledi. Pathway Home sözcüsü yaptığı açıklamada hayatını kaybeden kadınlar için “Bu cesur ve başarılı kadınlar kendilerini Afganistan’da ve Irak’ta görev almış gazilerimize hizmet etmek için adamışlardı” ifadelerini kullandı.

Kaliforniya Valisi Jerry Brown da olayları “Gazilere hizmet etmek isteyen insanların başına gelmiş bir trajedi” olarak değerlendirdi. Yaşanan kayıplar sebebi ile eyalette bayraklar yarıya kadar indirilirken, saldırganın kadınları özellikle mi hedef aldığı araştırılmaya devam ediliyor.