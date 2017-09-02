Kaliforniya’da orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Kaliforniya Valisi, devam eden orman yangını nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan etti.
- İHA
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzey kesiminde devam etmekte olan Ponderosa orman yangını nedeniyle Vali Jerry Brown'un olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.
Yetkililer, Ponderosa orman yangınının bin 503 hektarlık alanı yaktığını, Butte bölgesinde 30 evi tahrip ettiğini bildirdi. Bölgede yaklaşık 500 ev için tahliye talimatı verilirken, yangının eyaletin başkenti olan Sacramento'ya 137 kilometre uzaklıktaki Oroville kasabasına yaklaştığı bildirildi. Salı günü yasak bölgede yakılan bir kamp ateşiyle başlayan yangını söndürme çalışmaları için ek kaynaklar sağlanacağı bildirildi.
Öte yandan, Bölge Mahkemesi Avukatı Michael Ramsey, John Ballenger adlı birinin yangını başlatmakla suçlanarak bugün mahkemeye çıkarıldığını bildirdi. Ramsey, Ballenger’ın suçlu bulunması halinde 7 yıl 8 ay hapis yatabileceğini söyledi.
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