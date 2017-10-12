Kaliforniya’daki yangınlarda bilanço artıyor: 23 ölü, 300 kayıp

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarında en az 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 73 helikopter, 30 hava tankeri ve yaklaşık 8 bin itfaiyecinin müdahale ettiği yangında 300 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Yetkililer, devam eden orman yangınlarında en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Binlerce kişinin henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle evsiz kaldığı belirtilirken polis, yaklaşık 300 kişinin kayıp olduğunu aktarıldı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin San Francisco’nun güneyinden görüldüğü belirtildi.

İtfaiye Şefi Ken Pimlott, "Bu çok ciddi, kritik ve felaket bir olay" dedi. Pimlott, hayatını kaybedenlerin artabileceği uyarısında bulundu ve 200’den fazla yangın söndürme aracı ve ekiplerini ABD’den Kaliforniya’ya gönderdiklerini söyledi. Pimlott 73 helikopterin, 30 hava tankeri ve yaklaşık 8 bin itfaiyecinin yangına müdahale ettiğini aktardı. Hayatını kaybedenler arasında Napa’da en az 2 ve Sonoma bölgesinde en az 13 kişinin olduğu belirtiliyor.

Öte yandan bölgede 25 kişinin tahliye edildiği 40 bin evin elektriksiz kaldığı aktarıldı.