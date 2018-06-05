Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kamboçya'da 5 ayda yıldırım nedeniyle 65 kişi öldü

Kamboçya'da bu yıl 65 kişi yıldırım nedeniyle hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel medyada yer alan habere göre, Ulusal Afet Ajansı Sözcüsü Keo Vy, bu yıl 65 kişinin yıldırım düşmesi sonucu öldüğünü, 46 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bu yıl yıldırım vakalarının çok yüksek olduğunu belirten Vy, ilk 5 aylık dönemde ölenlerin sayısının geçen yıl ölenlerin toplam sayısına eşit olduğunu söyledi.

Ekim ayında bitmesi beklenen yağmur sezonunda yıldırım düşmelerinin daha fazla olması beklenirken, ölümlerin artmasından endişe ediliyor.

Muhabir : Adem ŞalvarcıoğluYayınlayan : Murat Kaban 23:59 04/06/18

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Az bilinen tarihi fotoğraflar

Az bilinen tarihi fotoğraflar

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA