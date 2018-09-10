Kamboçya'da tutuklanan muhalif lidere ev hapsi

Yerel basında çıkan haberlerde, "vatana ihanet" suçlamasıyla biryıldır tutuklu yargılanan muhalif lider Sokha'nın sağlık sorunlarının bulunduğuanlatıldı.

Haberlerde mahkemenin Sokha'nın tutukluluğunu sağlık sorunlarınedeniyle kefaletle ev hapsine çevirdiği ve yargılamanın devam edeceğibelirtildi.

Cezaevinden çıkan Kem Sokha'yı ev hapsini çekeceği yerde destekçilerikarşıladı.

Yüksek Mahkeme iki hafta önce, "sosyal istikrarın sağlanması"gerekçesiyle Sokha'nın kefaletle tahliye talebinin reddine karar vermişti.Ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP) geçen yıl kapatılmış, partideki 118 isim siyasetten men edilmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az farklakazanmasından sonra Kamboçya'da muhalefet üzerindeki baskı giderek artmış,partinin o dönemdeki lideri Sam Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezasınedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmişti. Sam Rainsy'nin ardından CNRP'nin başınageçen Kem Sokha da vatana ihanet suçlamasıyla 3 Eylül 2017'de gözaltınaalınmıştı.

Kamboçya'da iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP), 29 Temmuz'dayapılan, ana muhalefet partisinin yer almadığı genel seçimde parlamentodakisandalyelerin tamamını kazanmıştı.