Kamerun'da ayrılıkçılar yol kesti

Kamerun'un kuzeybatı bölgesindeki Anglofon ayrılıkçıların, bölgeyi ülkeye bağlayan yolu tahrip ettiği bildirildi.

Bölge Valisi Adolphe Lele Lafrique, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı ayrılıkçı grupların iş makineleri kullanarak, bölge başkenti Bamenda'ya giden yolda geniş bir hendek kazdığını belirtti.

Hendek nedeniyle yolun kullanılamadığını aktaran Lele Lafrique, ayrılıkçıların ayrıca seyir halindeki otobüsleri durdurarak iş makineleriyle ezdiğini söyledi. Vali, yolculara ait eşyaların yok edildiğini, bir otobüs şoförünün de vurularak öldürüldüğünü kaydetti.

Ayrıca, Ambas Boys adlı ayrılıkçı grup, cuma günü sosyal medyada yayımladığı bir videoda, 16 Eylül'den itibaren bölgenin diğer yerlerle bağlantısını keseceklerini açıkladı. Videoda ayrılıkçı General Tapan Ivo, "Ambazonya'da seçim kampanyası ya da seçimler olmayacak. Fransız bölgelerle tüm bağlantıyı keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Issa Tchiroma ise ülkenin bütün bölgelerinde seçim düzenleneceğini, barış ve sükunetin sağlanması için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Ayrılıkçıların kullanılamaz hale getirdiği yolda ordunun kontrolü ele geçirdiğini belirten Tchiroma, yavaş da olsa trafik akışının sağlandığını ifade etti.

Kamerun'da 7 Ekim'de cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek.

Hükümetin İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.