Kamerun'da ayrılıkçılardan halka broşürlü tehdit

Anglofon bölgesindeki ayrılıkçılar, dağıttıkları broşürlerle halka hiçbir şekilde evlerinden çıkmamaları uyarısı yaptı, uyarıya uymayanları ise cezalandırmakla tehdit etti

Yerel basındaki haberlere göre, Anglofon bölgesindeki halk, sabah saatlerinde sokaklarda "ölü şehir operasyonu"na katılmalarını isteyen broşürlerle karşılaştı.

Broşürlerde halktan hiçbir şekilde sokağa çıkmayarak yaşadıkları bölgeleri adeta "ölü şehirler" haline getirmeleri talep edilirken, uyarıya uymayanların cezalandırılacağına dair tehditler de yer aldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, broşürlerde ayrılıkçı lider Sisiku Ayuku Tabe'nin tutuklanmasına karşı tepki olarak halktan evlerinden çıkmamalarının istendiğini, Tabe'nin serbest bırakılmasının talep edildiğini belirtti.

Yetkili, kaçırılmaktan korkan halkın evlerinden çıkmadığını da ifade etti.

Kamerun Cumhurbaşkanlığının savunmadan sorumlu temsilcisi Joseph Beti Assomo ise söz konusu olaylar nedeniyle bölgeye asker takviyesi yapıldığını söyledi.

Assomo, bölgedeki güvenliğin kontrol altında tutulması için komşu ülke Nijerya'daki sınır birliklerinin güçlendirildiğini de aktardı.

Ayrılıkçılar, güneybatı Anglofon bölgesinin valisi Bernard Okalia Bilai'nin konvoyuna 20 Nisan'da saldırı düzenlemişti. Vali saldırıdan yara almadan kurtulurken, 2 Kamerun askeri ise yaşamını yitirmişti.

İngilizce konuşulan (Anglofon) bölgenin bağımsızlığı için mücadele eden Ambazonya Savunma Gücü (ADF) adındaki ayrılıkçı grup, son birkaç ayda bölgedeki önemli kişileri bölge halkına ve hükümete gözdağı vermek amacıyla kaçırmıştı.

- Anglofon krizi

Anglofon krizi, hükümetin İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgedeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016'da gösteriler düzenlenmesi üzerine çıkmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti. Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.