Kamerun’da ayrılıkçıların elindeki 18 rehine kurtarıldı

Hükümet Sözcüsü Issa Tchiroma Bakari, Manyu idari bölgesinde 12 turisti kaçıran silahlı gruba operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin bölge sakinlerinin de yardımıyla düzenledikleri operasyonda çıkan çatışmada çok sayıda silahlı ayrılıkçının etkisiz hale getirildiğini belirten Bakari, kurtarılan 5 İtalyan ve 7 İsviçreli rehinenin yetkililere teslim edildiğini aktardı.

Bakari, ülkenin kuzeybatısındaki Anglofon bölgede ayrılıkçılar tarafından kaçırılan 6 belediye meclis üyesinin de düzenlenen operasyonla kurtarıldığını bildirdi.

Hükümet Sözcüsü Bakari, ayrılıkçıların elinde halen 2’si üst düzey yetkili olmak üzere 10’dan fazla rehine bulunduğunu dile getirdi.

Anglofon krizi, hükümetin İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgedeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016’da gösteriler düzenlenmesi üzerine çıkmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti. Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.