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Kamerun'da ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada 15 ayrılıkçı öldü, 7 asker yaralandı

Kamerun'da ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada 15 ayrılıkçının öldüğü bildirildi.

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Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Ingilizce konuşulan (Anglofon) bölgede yer alan Mundogo kentinde, ayrılıkçılar orduya ait bir kampa saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, güvenlik güçleri 15 ayrılıkçıyı öldürdü.

Bir ordu yetkilisi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayrılıkçı silahlı bir grubun askeri kampa saldırıda bulunduğunu ve askerlerin hemen karşılık verdiğini belirtti.

Çatışmada 15 ayrılıkçının güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini aktaran yetkili, 2'si ağır 7 askerin de yaralandığını, yaralıların bölgedeki Boya Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade etti.

- Anglofon krizi

Kasım 2016'dan bu yana Kamerun'un Anglofon bölgesinde, hükümetin, İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri İngilizce konuşulan bölgedeki okullara ve mahkemelere tayin etmesi üzerine gösteriler düzenlenmişti.

Ayrılıkçılar hükümetin sağduyu çağrılarına rağmen, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da,1 Ekim'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devletin kuruluşunu ilan etmişlerdi. Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda onlarca asker ve polis hayatını kaybetmişti.

Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

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