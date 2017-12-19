Kamerun'da askeri araca silahlı saldırı: 4 ölü

Kamerun Hükümet Sözcüsü Issa Tchiroma Bakary, yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Kembong bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bakary, saldırının, güvenlik güçlerinin bölgede ayrılıkçılara karşı aldığı önlemlerin bir yansıması olduğunu söyledi.

İngilizce konuşulan bölgenin bağımsızlığını talep eden ayrılıkçılar ile Kamerun hükümeti arasındaki çatışmalar nedeniyle Kamerun hükümeti, bu bölgede yaşayan halkı şiddet olaylarından korumak için sıkı önlemlere başvuracağını açıklamıştı.

Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 arasındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle 1 Ekim'de Ambazonya adını verdikleri sembolik bir devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.