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Kamerun eski Enerji ve Su Bakanı Basile Atangana Kouna Nijerya'da tutuklandı

Kamerun eski Enerji ve Su Bakanı Basile Atangana Kouna, yolsuzluk soruşturması kapsamında Nijerya'da tutuklandığı bildirildi.

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Yerel basındaki haberlere göre polis kaynakları, eski Enerji ve Su Bakanı Kouna'nın yolsuzluk soruşturması kapsamında Nijerya'da tutuklandığını ve ülkesine iade edildiğini açıkladı.

Kouna'nın yanı sıra aralarında genel sekreter ve rektörlerin de bulunduğu yaklaşık 40 üst düzey bürokratın da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Haklarında "yolsuzluk", "rüşvet" ve "kamu fonlarını zimmetine geçirme" suçları yöneltilen sanıkların, Yaounde Özel Ceza Mahkemesinde yargılanacağı kaydedildi.

Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya, 2 Mart'ta kabinede yaptığı değişiklikle Kouna'yı görevden almıştı.

Hakkında ülkeden ayrılmama kararı bulunan Kouna, Nijerya'ya gitmişti.

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