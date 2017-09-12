Kamplarda 210 bin Arakanlı çocuk var
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Leonard Doyle’ın en son 370 bin olarak açıkladığı Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlar’ın yüzde 60’nın çocuklardan oluştuğu öğrenildi.
UNICEF Direktörü Jean Lieby, su yoluyla bulaşan hastalıkların önlenmesi için kamplarda temiz suya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti ve 20 bin Arakanlı çocuğun da durumunun acil olduğunu belirtti. Kamplardaki Müslümanlara gönüllü destek veren Bangladeşli doktor Muhammed Yusuf Hüseyin de “Çok kötü durumdalar. Gelenlerin çoğu hasta, günlerce yürümek zorunda kalıyorlar” dedi. Öte yandan BBC’nin haberine göre, Bangladeş’in Myanmar sınırına yakın bölgedeki bir hastanedeki doktorlar, son zamanlarda mayına basma sonucunda yaralanan birçok kişinin tedavi altına alındığını kaydetti. Myanmar’da Budist Başrahip Zawtika’nın “Arakanlı Müslümanlar kendi evlerini ateşe veriyor” iddiasına kanıt olarak gösterilen fotoğraflardaki kişilerin de bölgedeki yabancı gazetecilerin dikkatiyle Hindu Budistler olduğu ortaya çıktı. ABD de ilk defa Burma güvenlik güçlerinin net bir ifadeyle hedef alındığı bir açıklama yayınladı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yazılı açıklamada “alarma geçtik” ifadelerini kullandı.
Anne ile babasını 7 gün omuzunda taşıdı
Myanmar’dan kaçan Arakanlı bir genç, yaşlı anne ve babasını Bangladeş’e kadar 7 gün omzundaki iki sepetle taşıdı.
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