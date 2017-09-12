Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kamplarda 210 bin Arakanlı çocuk var

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Leonard Doyle’ın en son 370 bin olarak açıkladığı Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlar’ın yüzde 60’nın çocuklardan oluştuğu öğrenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UNICEF Direktörü Jean Lieby, su yoluyla bulaşan hastalıkların önlenmesi için kamplarda temiz suya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti ve 20 bin Arakanlı çocuğun da durumunun acil olduğunu belirtti. Kamplardaki Müslümanlara gönüllü destek veren Bangladeşli doktor Muhammed Yusuf Hüseyin de “Çok kötü durumdalar. Gelenlerin çoğu hasta, günlerce yürümek zorunda kalıyorlar” dedi. Öte yandan BBC’nin haberine göre, Bangladeş’in Myanmar sınırına yakın bölgedeki bir hastanedeki doktorlar, son zamanlarda mayına basma sonucunda yaralanan birçok kişinin tedavi altına alındığını kaydetti. Myanmar’da Budist Başrahip Zawtika’nın “Arakanlı Müslümanlar kendi evlerini ateşe veriyor” iddiasına kanıt olarak gösterilen fotoğraflardaki kişilerin de bölgedeki yabancı gazetecilerin dikkatiyle Hindu Budistler olduğu ortaya çıktı. ABD de ilk defa Burma güvenlik güçlerinin net bir ifadeyle hedef alındığı bir açıklama yayınladı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yazılı açıklamada “alarma geçtik” ifadelerini kullandı.

Anne ile babasını 7 gün omuzunda taşıdı

Myanmar’dan kaçan Arakanlı bir genç, yaşlı anne ve babasını Bangladeş’e kadar 7 gün omzundaki iki sepetle taşıdı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TEM'DE askeri hareketlilik

TEM'DE askeri hareketlilik

Apple iPhone 8, Apple Watch Series 3 ve iPhone X'i tanıttı

Apple iPhone 8, Apple Watch Series 3 ve iPhone X'i tanıttı

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın hikayesi...

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın hikayesi...

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA