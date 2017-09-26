Kanada: Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz
Kanada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) dün gerçekleştirdiği gayrimeşru referanduma ilişkin olarak Irak'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini açıkladı.
- AA
Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Brendan Sutton, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna, "Kanada, Irak Cumhuriyeti'nin birliğini, toprak bütünlüğünü destekliyor. Bu pozisyon, Irak'taki federal sistem içinde belirli karar alma yetkisine sahip Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dahil Iraklı muhataplarımız tarafından iyi bilinmektedir." yanıtını verdi.
Sutton, Kanada'nın gayrimeşru referanduma dair görüşünün, 18 Eylül'de Washington'da Kanada, Danimarka, Mısır, Fransa, Almanya, İtalya, Ürdün, Hollanda, Norveç, Katar, Suudi Arabistan, İsveç, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD dışişleri bakanlarının Suriye konulu toplantısından sonra 21 Eylül'de yayımlanan ortak bildiride yer aldığını da hatırlattı.
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