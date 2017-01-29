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Kanada pasaportlu 7 ülke vatandaşı ABD'ye girebilecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesinden, Kanada vatandaşlığına da sahip olanların etkilenmeyeceği bildirildi.

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Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, çifte vatandaşlık kapsamında Kanada vatandaşlığı bulunanların, Amerika'nın yeni göçmenlik uygulamasından etkilenmeyecekleri duyuruldu. Kanada Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Kate Purchase'in yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn, çifte vatandaşlığı olanlar da dahil Kanada pasaportu sahiplerinin yasaktan etkilenmeyeceğini doğruladı. Kanada pasaportlarıyla seyahat eden Kanada vatandaşları, olağan süreçte ele alınacaklar."

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişini askıya alan ve Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararname, Kanada genelinde de tepkilere neden olmuştu.

"Çeşitlilik gücümüzdür"

Bu arada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden "Kanada'ya hoş geldiniz" (#WelcomeToCanada) etiketiyle "Zulüm, savaş ve terörden kaçanları, inançları ne olursa olsun Kanadalılar sizi memnuniyetle karşılayacaktır. Çeşitlilik gücümüzdür." şeklinde paylaşımda bulundu.

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