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Kanada, Peşmerge güçlerine verdiği desteği durdurdu

Kanada, Haziran 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ın büyük bölümünü işgal etmesinin ardından Kürt Peşmerge güçlerine verdiği askeri desteği durdurdu.

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Kanada Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ’ın ilerleyişini durdurmak için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Peşmerge güçlerine verdiği desteğin sona erdiğini açıkladı. Kanada askeri birliklerinin Musul’u kurtarma operasyonunda büyük katkıda bulunduğunu belirten Savunma Bakanlığı, DEAŞ’a karşı mücadele veren Peşmerge güçlerinin eğitimine gerek kalmadığını duyurdu. Terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadele etmek için kurulan Uluslararası Koalisyonun askeri operasyonlarına katılan Kanada, 2016’nın Şubat ayında özel kuvvetler sayısını 210’a çıkarmıştı. Kanada, geçtiğimiz Ekim ayında Irak ordusu ile Peşmerge güçleri arasında referandum sonrası meydana gelen gerginlik nedeniyle askeri yardımın askıya alınmasına karar vermişti.

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