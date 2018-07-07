Kanada’da aşırı sıcaklardan 54 kişi öldü

Kanada'da bir hafta boyunca aşırı sıcaklıklardan sonra, bugün havanın mevsimsel ortalamalara dönmesi bekleniyor. Bakanlık Sözcüsü Noémie Vanheuverzwijn, "Hava durumu göz önüne alındığında, önümüzdeki saatlerde normale dönmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çarşamba günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Sıcak hava dalgasında sevdiği birini kaybeden Quebec halkını yakından destekliyorum, kendinize ve ailenize dikkat edin’’ ifadelerini kullanmıştı.