Kanada'da camiye silahlı saldırı: 6 ölü

Kanada'nın Quebec eyaletinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. 8 kişinin de yaralı olduğu öğrenildi.

Quebec eyaletinin başkenti olan Quebec City'de aynı zamanda cami olarak kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezi, yatsı namazı sırasında kimliği henüz belirlenemeyen silahlı 3 kişinin saldırısına uğradı.

Görgü tanıklarının yerel basına yaptıkları açıklamalara göre, saldırı 40 kadar Müslümanın yatsı namazını kılmak üzere camide bulunduğu sırada meydana geldi.

Olay sonrası Quebec City İslam Kültür Merkezi'ne çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Ölü sayısının artmasından endişe edilen olayla ilgili resmi makamların açıklama yapması bekleniyor.

Başbakan Trudeau'dan ilk açıklama

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Quebec City kentinde camiye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili "Bu gece Kanadalılar, Quebec'teki bir camiye korkak saldırıda hayatlarını kaybedenler için üzülüyorlar. Düşüncelerimiz mağdurlarla ve aileleriyle birlikte" ifadesini kullandı.

Başbakan Trudeau, Twitter hesabından cami olarak da kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin mesaj yayımladı.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.