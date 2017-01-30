Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kanada’da camiye silahlı saldırı

Göçmenlere vize yasağı sevecen yaklaşan lider olarak bilinen Justin Trudeau’nun ülkesi Kanada’da, aynı zamanda cami olarak da kullanılan Quebec İslam Kültür Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun sosyal medyadan ABD’ye giremeyen Müslümanlara kucak açacaklarını açıkladığı gün, Quebec’te bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Kanada polisinin verdiği bilgiye göre, aynı zamanda cami olarak da kullanılan Quebec İslam Kültür Merkezi’nde yatsı namazı için toplanan cemaate 3 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.      

İKİ KİŞİ YAKALANDI

Saldırı düzenleyen saldırganlardan ikisinin yakalandığı duyurulurken, yerel Le Soleil gazetesi birinin 27 yaşında olduğunu diğerininse kalaşnikof taşıdığını öne sürdü. Dini merkezin yetkilisi olan Mohamed Yangui Reuters’a yaptığı açıklamada, saldırı sırasında camide olduğunu ancak kaç kişinin yaralandığını bilmediğini söyledi. Radyo Kanada’ya konuşan görgü tanıkları ise, iki kişinin camide bulunan onlarca insanların üzerine ateş açtığını belirtti. Öte yandan, vahşi saldırının ardından açıklama yapan Başbakan Trudeau “Müslüman Kanadalılar, ulusal dokumuzun önemli parçasıdır” ifadelerini kullandı. Saldırı nedeniyle eyalet parlamentosunda bayraklar yarıya indirilirken, eyaletin en kalabalık kentleri Montreal ve Gatineau’daki camilerin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Quebec eyaletinin başkenti olan Quebec City’deki dört camiden biri olan Quebec İslam Kültür Merkezi, geçen yıl ramazan ayında da saldırıya uğramıştı. Caminin girişine plastik bir torba ile hediye paketi şeklinde bırakılan kanlı domuz başı paketinin üzerine ‘afiyet olsun’ yazılmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beykoz'daki ünlü restoranda silahlı saldırı

Beykoz'daki ünlü restoranda silahlı saldırı

Dünyanın en harika robotları

Dünyanın en harika robotları

2. Dünya Savaşı kalıntıları

2. Dünya Savaşı kalıntıları

Diriliş Ertuğrul'da hainlerin cezası veriliyor

Diriliş Ertuğrul'da hainlerin cezası veriliyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA