Kanada’da camiye silahlı saldırı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun sosyal medyadan ABD’ye giremeyen Müslümanlara kucak açacaklarını açıkladığı gün, Quebec’te bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Kanada polisinin verdiği bilgiye göre, aynı zamanda cami olarak da kullanılan Quebec İslam Kültür Merkezi’nde yatsı namazı için toplanan cemaate 3 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İKİ KİŞİ YAKALANDI

Saldırı düzenleyen saldırganlardan ikisinin yakalandığı duyurulurken, yerel Le Soleil gazetesi birinin 27 yaşında olduğunu diğerininse kalaşnikof taşıdığını öne sürdü. Dini merkezin yetkilisi olan Mohamed Yangui Reuters’a yaptığı açıklamada, saldırı sırasında camide olduğunu ancak kaç kişinin yaralandığını bilmediğini söyledi. Radyo Kanada’ya konuşan görgü tanıkları ise, iki kişinin camide bulunan onlarca insanların üzerine ateş açtığını belirtti. Öte yandan, vahşi saldırının ardından açıklama yapan Başbakan Trudeau “Müslüman Kanadalılar, ulusal dokumuzun önemli parçasıdır” ifadelerini kullandı. Saldırı nedeniyle eyalet parlamentosunda bayraklar yarıya indirilirken, eyaletin en kalabalık kentleri Montreal ve Gatineau’daki camilerin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Quebec eyaletinin başkenti olan Quebec City’deki dört camiden biri olan Quebec İslam Kültür Merkezi, geçen yıl ramazan ayında da saldırıya uğramıştı. Caminin girişine plastik bir torba ile hediye paketi şeklinde bırakılan kanlı domuz başı paketinin üzerine ‘afiyet olsun’ yazılmıştı.