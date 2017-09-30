Kanada'da DEAŞ şüphelisine 9 yıl hapis cezası

Quebec Mahkemesi, terör örgütü DEAŞ'a katılmak için çaba harcadığı ve bu kapsamda ülkeden ayrılmaya teşebbüs ettiği ileri sürülen 29 yaşındaki İsmael Habib'i 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme Hakimi Serge Delisle, Habib'in DEAŞ'ın amaçları ve kullandığı yöntemleri hakkında mükemmel bir bilgi sahibi olduğunu belirterek "Suçlu, Suriye'de DAEŞ’e katılmak için çaba harcadı." ifadelerini kullandı.

Savcı François Blanchette, Habib'in DEAŞ ideolojisine girdiğini ve pişmanlık duymadığını belirterek kararın DEAŞ'a katılmayı düşünenlere mesaj niteliğinde olduğunu söyledi.

İsmael Habib’in avukatı Charles Montpetit ise müvekkilinin, yurtdışında yaşayan eşi ve çocuklarını görmek için yurt dışına çıkmak istediğini dile getirerek müvekkilinin radikalizme tamamen girdiği ya da halka tehlike oluşturduğunun bir kanıtı olmadığını kaydetti.