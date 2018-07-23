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Kanada'da silah saldırı sonucu 9 kişi yaralandı

Kanada'nın Toronto kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

  • star.com.tr
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Reuters'ın akatardığı bilgiye göre Kanada'nın en kalabalık şehirlerinden biri olan Toronto şehir merkezindeki silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.
 
Yerel kaynaklarda yer alan bilgiye göre Yunan mahallesinde meydana gelen saldırı esnasında 25 el ateş edildiği aktarıldı. 
 
Twitter'dan açıklama yapan Toronto polisi, saldırganın öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

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