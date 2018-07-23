Kanada'da silah saldırı sonucu 9 kişi yaralandı

Reuters'ın akatardığı bilgiye göre Kanada'nın en kalabalık şehirlerinden biri olan Toronto şehir merkezindeki silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklarda yer alan bilgiye göre Yunan mahallesinde meydana gelen saldırı esnasında 25 el ateş edildiği aktarıldı. Twitter'dan açıklama yapan Toronto polisi, saldırganın öldürüldüğü bilgisini paylaştı.