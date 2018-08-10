Kanada'da silahlı saldırı: 4 ölü

Reuters'ın haberine göre, Kanada'nın doğusundaki Frederiction kentinde meydana gelen silahlı saldırıda en az dört kişi hayatını kaybetti. Polis kaynakları olayın bir anayolda meydana geldiğini söyledi.

Öte yandan bölge halkına 'evlerinde kalma' uyarısında bulunan polis bölge sakinlerini 'kapılarını kilitleme' konusunda uyardı.