Kanada'da silahlı saldırı: 4 ölü
Olay Kanada'nın doğusundaki Frederiction kentinde meydana geldi
- Reuters
Reuters'ın haberine göre, Kanada'nın doğusundaki Frederiction kentinde meydana gelen silahlı saldırıda en az dört kişi hayatını kaybetti. Polis kaynakları olayın bir anayolda meydana geldiğini söyledi.
Öte yandan bölge halkına 'evlerinde kalma' uyarısında bulunan polis bölge sakinlerini 'kapılarını kilitleme' konusunda uyardı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.