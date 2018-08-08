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Kanada’da tedavi gören Suudi vatandaşları başka hastanelere aktarılıyor

Suudi Arabistan’ın ABD ve Kanada Sağlık Ataşeliği, Kanada’daki tüm tedavi programlarını durdurarak, Suudi hastaların başka ülkelerdeki hastanelere göndermek için işbirliği faaliyetlerine başladı.

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ABD ve Kanada Sağlık Ataşesi Dr. Fahd et- Temimi, bugün yaptığı basın açıklamasında, “Ataşelik, refakatçileri ile birlikte Kanada’da tedavi gören Suudi vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Tedavilerini başka yerlerde tamamlamaları için çabalıyor. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın liderliğinde güvenlik ve istikrarının devam etmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
 
Suudi Arabistan, Kanada’nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden sınır dışı ederek, Kanada ile tüm ticari ilişkileri dondurduğunu duyurmuş, ayrıca Kanada’yla eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını da durdurduğunu açıklamıştı.
 
(Şarku'l Avsat)

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