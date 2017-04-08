Kanada’daki Türklerden halk oylamasına büyük ilgi

Kanada’da ilk kez dört farklı kentte kurulan sandıklarda oy kullanması beklenen toplam 24 bin 767 seçmenden, ilk gün toplam 3 bin 616’sı oyunu verdi. Bu rakamın 2 bin 130’u Toronto’da kaydedilirken, geri kalan oyların 662’si Montreal’de, 622’si Vancouver’da ve 202’si de Ottawa’da kullanıldı.

Tüm dünyada 57 ülkedeki 120 temsilcilikte 27 Mart tarihinde başlayan yurtdışı oy kullanma işlemi, Kanada’daki dört merkezle birlikte yarın sona erecek. Kanada oyları, daha sonra diplomatik kurye ile Türkiye’ye götürülecek.

-Servis araçları ile hizmet

Kanada’nın Toronto, Ottawa, Montreal ve Vancouver kentlerindeki oy verme merkezlerine Türk vatandaşlarının taşınması için partiler de servis aracı tahsis etti.

AK Parti Toronto SKM Başkanı Mehmet Emin Erilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada kentteki 3 ayrı merkezden her saat başı kalkan servis araçları ile dileyen herkesi sandığa ücretsiz taşıdıklarını söyledi.

Erilli, "Servis hizmetimiz, oy verme işleminin sona ereceği yarın (Pazar günü) da devam edecek. Vancouver sandık bölgesinde oy kullanacak çevre eyaletlerde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım hizmetleri için de cüzi bir miktar ücretle otobüs kiraladık." dedi.

Halk oylamasını, hak ile batılın oylaması olarak gördüklerini dile getiren Erilli, "Arkadaşlarımız hakikaten büyük bir özveri ile çalışıyor. Propoganda döneminde Avrupa’da ve kısmen de Kanada’da yaşanan olumsuzluklar, bizleri daha da motive etti. Cahiliye döneminde, helvadan yaptıkları putları acıkınca yiyenler gibi, Avrupa da bu seçimde yıllardır savunduğu kendi değerlerini yemekte sakınca görmedi. Bu seçime, daha öncekilere oranla iki katına yakın bir katılımın olmasını tahmin ediyoruz". diye konuştu.

- "Seçmenin sağduyusuna inanıyorum"

CHP Kanada Temsilcisi Halil Sivri de AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, halk oylamasına ilginin yüksek olduğunu söyledi.

Halil Sivri, ‘’Çok iyi başladık. Bugün ve yarın katılımın daha çok olacağını düşünüyorum. Halkımız buna ilgi gösteriyor. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Halkımızın sağduyusuna güveniyorum." ifadelerini kullandı.

- "Demokrasi şöleni"

MHP Kanada Sandık Kurulu Başkanı Nihat Karahan da, yaşananın bir demokrasi şöleni olduğunu belirtti.

Karahan, "Dünden itibaren uzun kuyruklar oluşturan insanımız, daha önceki seçimlerden farklı bir şeyi oyladığının bilinci ile geliyor. Evet diyecek olan da, hayır oyu verecek olan da, buraya ne için geldiğini bilerek geliyor. Bu, bence ilk kez yaşadığımız, farklı ve şuurlu bir oylama. Tarihi bir olaya şahitlik etmekse, bizler için ayrı bir onur." değerlendirmesinde bulundu.