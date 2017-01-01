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Kanada'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Ortaköy’de bir gece kulübüne yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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Kanada Dışişleri Bakanı Dion, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada,  İstanbul’da meydana gelen korkunç saldırıda hayatını kaybeden mağdurların  ailelerine başsağlığı ve bu saldırıda yaralananlara acil şifalar diler"  ifadelerini kullandı.

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