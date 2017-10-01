Kanlı referandum

Ortadoğu’nun bölünmesini teşvik eden ve son olarak Barzani’nin gayrimeşru bağımsızlık referandumuna ürkek destek sunan Batı, kendi içerisindeki ayrılıkçılara karşı ne kadar sert olduğunu gösterdi. İspanya’da Madrid hükümeti, yargının yasa dışı ilan ettiği Katalonya özerk yönetiminin korsan bağımsızlık referandumuna geçit vermedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren okullarda ve spor salonlarında oy kullanmak için Katalanlar’a müdahale eden 10 bin İspanyol Polisi, seçim merkezlerini basarak sandıkları topladı. Merkezi hükümete bağlı güvenlik güçleri, kendilerini engellemeye çalışan bağımsızlık yanlısı özerk yönetim vatandaşlarına gaz, cop ve plastik mermiyle karşılık verdi. Katalonya Acil Müdahale Merkezi, müdahalelerde 844 kişinin yaralandığını duyurdu.

İLLEGAL TALİMAT

Madrid’in tüm itirazlarına rağmen Katalanlar, İspanya’dan ayrılmak için dün sandık başına gitti. Referanduma katılımı artırmak isteyen özerk yönetim, ‘hukuksuz’ yollara başvurdu. Katalan Hükümet Sözcüsü Jordi Turull, vatandaşların açık gördüğü herhangi bir merkezde oy verebileceğini ve evlerde basılmış oy pusulalarını kullanabileceğini açıkladı. Katalonya’nın korsan oylama çabası karşısında harekete geçen İspanyol polisi, tüm oy pusulalarına ve sandıklara el koymaya başladı. Baskınların ardından açıklama yapan merkezi hükümetin Katalonya Valisi Enric Millo, “Zaten yasa dışı olan bir referandumu engellemek için seçim masaları, sandıklar ve oy pusulalarına müdahale ediyoruz. İstemediğimiz şeyleri yapmak durumunda kaldık” dedi.

‘GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRDİ’

Barcelona ve Girona kentlerinde polis ile ayrılıkçı Katalanlar arasında yaşanan sandık gerilimi çatışmaya dönüştü. Güvenlik güçleri oy vermekte ısrar eden vatandaşları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve cop kullanırken, korsan seçim merkezleri önünde toplanan binlerce kişi “Korkmuyoruz” sloganı attı. Vali Millo, polisin profesyonelce davrandığını ve müdahalesinin ‘orantılı’ olduğunu savundu. Ülkenin resmi haber ajansı EFE’ye konuşan İspanyol hükümet yetkilileri gayrimeşru referandum girişiminin geçerliliğini yitirdiğini bildirirken, seçim merkezlerini teftişe çıkan Katalonya lideri Carles Puigdemont Madrid’in utanç sınırını aştığını söyledi. Puigdemont “İspanyol devleti şimdiye kadar kaybettiklerinden çok daha fazlasını bugün kaybetti” derken, Turull ise Vali Millo’nun istifasını istedi. Öte yandan İspanya İçişleri Bakanlığı, 92 oy merkezinin güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kapatıldığını, 3 kişinin tutuklandığını, 23 güvenlik görevlisinin de yaralandığını duyurdu. Yasa dışı referandum girişimine karşı “pasif kalmakla” suçlanan Katalonya yerel polisi ise kapatılan oy merkezi sayısını 224 olarak açıkladı.

Tehdit etti

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, referandumun sona ermesiyle düzenlediği basın toplantısında, yasadışı referandum ve çıkan olayların sorumlularının yasaları çiğneyenler olduğunu söyledi. Olası bir tek taraflı bağımsızlık ilanına karşı Katalonya yerel yönetimine çağrı yapan Rajoy, “Umarım bu kez bizi dinlerler ve hatalarında ısrar etmezler. Onları hiçbir yere götürmeyecek olan bir yolda yeni adımlar atmazlar” dedi.

AB SESSİZ

Irak’ın parçalanmasını öngören IKBY lideri Mesud Barzani’nin gayrimeşru referanduma destek veren Batı, İspanya’nın ‘demokrasi katliamı’ karşısında sessiz kaldı. AB yetkilileri, Madrid hükümetinin sandıklara el koyduğu ve Katalanlar’a plastik mermiyle müdahale ettiği uygulamalarına itiraz etmedi. Konu hakkında tek açıklama, Belçika Başbakanı Charles Michel’den geldi. “Şiddet hiçbir zaman cevap olamaz. Tarafları siyasi diyaloga çağırıyoruz” diyen Michel’in oylamanın meşruiyeti hakkında yorum yapmaması dikkat çekti.

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