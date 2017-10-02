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ABD'nin Kansas eyaletinde silahlı saldırı meydana geldi: 3 ölü

ABD'nin Kansas eyaletindeki üniversite yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.

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Lawrence Polisi, yeni basketbol sezonunun kutlandığı Kansas Üniversitesi yakınlarındaki saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıkladı

Emniyet Müdürü Anthony Brixius, saldırıda yaklaşık 20 el ateş açıldığını aktardı.

Üniversite Sözcüsü Erinn Barcomb-Peterson da ölenler arasında üniversite öğrencilerinin bulunmadığını belirtti.

Polis, tedavi altına alınanan yaralıların hayati tehlikesi olmadığını söyledi.

Emniyet Müdürlüğüne yakın bir yerde düzenlenen söz konusu saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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