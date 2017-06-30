Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin önderlik ettiği Körfez ülkelerinin Katar’a yönelik ablukasına karşı Türkiye’nin aldığı asker gönderme ve Doha’ya üs kurma kararının ardından Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed El Atiyye Ankara’ya geldi. Türk mevkidaşı Fikri Işık’la görüşmesinden önce Körfez tarafından kapatılması istenen Londra merkezli El Arabi El Cedid gazetesine konuşan Atiyye, ülkesinin son dönemde maruz bırakıldığı durumu ‘kansız savaş ilanı’ olarak nitelendirdi.

BİZİ ŞEYTANLAŞTIRIYOR

Körfez’in hasmane tutumunu eleştiren Atiyye, “Ülkemizin maruz kaldığı durum, kansız savaş ilanı mahiyetindedir. Vatandaşlara zarar vermek ve Körfez ülkeleri arasındaki sosyal dokuyu parçalamak amacıyla kara, deniz ve hava sınırlarının kapatılması neyle izah edilebilir?” dedi. Ülkesinin terör örgütü DEAŞ’tan Suriye’deki Tahran destekli milislere kadar çeşitli radikal grupları desteklediği iddialarını ‘tamamen gerçek dışı’ olarak tanımlayan Atiyye, “Yürütülen karalama kampanyasıyla ‘Katar’ı şeytanlaştırmayı’ amaçlıyorlar” diye konuştu.

TEMASLAR TÜRK ÜSSÜ

Ankara’daki temasları hakkında da bilgi veren Atiyye görüşmelerin gündeminde Türkiye’nin Katar’daki askeri üssünün ilk sırayı alacağını aktardı. Katar Savunma Bakanı, bugünkü Türkiye ziyareti hakkında da konuştu. Katar ile Türkiye’nin tarihi ilişkilerle birbirine bağlı olduğunu söyleyen Atiyye, ziyaretinin, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendirme çerçevesinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Mısır, Bahreyn, Suudi Arabistan ve BAE Doha yönetimine 13 maddelik bir işgal listesi sunmuştu. Talepler arasında ‘Doha’daki TSK üssünün kapatılması ve Türk askerlerinin çekilmesi’ ikinci maddede yer almıştı.