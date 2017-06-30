Kansız savaş ilanı
Körfez ülkelerinin hedef aldığı Katar’ın Savunma Bakanı Halid El Atiyye, krizin başından beri dayanışma içerisinde olduğu Türkiye’ye geldi. Türk mevkidaşı Fikri Işık’la görüşmesi öncesi Arap basınına konuşan Atiyye, ablukayı ‘kansız savaş ilanı’ olarak değerlendirdi.
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin önderlik ettiği Körfez ülkelerinin Katar’a yönelik ablukasına karşı Türkiye’nin aldığı asker gönderme ve Doha’ya üs kurma kararının ardından Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed El Atiyye Ankara’ya geldi. Türk mevkidaşı Fikri Işık’la görüşmesinden önce Körfez tarafından kapatılması istenen Londra merkezli El Arabi El Cedid gazetesine konuşan Atiyye, ülkesinin son dönemde maruz bırakıldığı durumu ‘kansız savaş ilanı’ olarak nitelendirdi.
BİZİ ŞEYTANLAŞTIRIYOR
Körfez’in hasmane tutumunu eleştiren Atiyye, “Ülkemizin maruz kaldığı durum, kansız savaş ilanı mahiyetindedir. Vatandaşlara zarar vermek ve Körfez ülkeleri arasındaki sosyal dokuyu parçalamak amacıyla kara, deniz ve hava sınırlarının kapatılması neyle izah edilebilir?” dedi. Ülkesinin terör örgütü DEAŞ’tan Suriye’deki Tahran destekli milislere kadar çeşitli radikal grupları desteklediği iddialarını ‘tamamen gerçek dışı’ olarak tanımlayan Atiyye, “Yürütülen karalama kampanyasıyla ‘Katar’ı şeytanlaştırmayı’ amaçlıyorlar” diye konuştu.
TEMASLAR TÜRK ÜSSÜ
Ankara’daki temasları hakkında da bilgi veren Atiyye görüşmelerin gündeminde Türkiye’nin Katar’daki askeri üssünün ilk sırayı alacağını aktardı. Katar Savunma Bakanı, bugünkü Türkiye ziyareti hakkında da konuştu. Katar ile Türkiye’nin tarihi ilişkilerle birbirine bağlı olduğunu söyleyen Atiyye, ziyaretinin, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendirme çerçevesinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Mısır, Bahreyn, Suudi Arabistan ve BAE Doha yönetimine 13 maddelik bir işgal listesi sunmuştu. Talepler arasında ‘Doha’daki TSK üssünün kapatılması ve Türk askerlerinin çekilmesi’ ikinci maddede yer almıştı.
Riyad’tan Bahreyn’e üs planı
Katar’ı hedef alan Körfez ülkeleri, Katar’daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na ait Udeyd Üssü’nü itibarsızlaştırmak için harekete geçti. Mısır’da darbeci Sisi yönetimine bağlı El Ehram El Arabi dergisinin internet sitesi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır’ın Bahreyn’de üs kurmak için harekete geçtiğini yazdı. Üst düzey Arap kaynaklara dayandırılan haberde, Bahreyn’e Pentagon için bir üs kurularak Udeyd Üssü’nün etkisiz hale getirileceği belirtildi. Haberde ayrıca, ekonomik ambargonun genişletileceği ve Katar’ın Körfez İşbirliği Konseyi üyeliğinin de askıya alınacağı ifade edildi.
Türk askeri yeniden Doha’da
Yeni bir grup Türk askerinin Katar’ın başkenti Doha’ya gittiği ve Katar’da tatbikata katılacağı açıklandı. Katar Haber AjansıDoha’daki Udeyd Hava Üssü’ne inern ikinci Türk birliğinin geçen hafta gelen gruba katılarak Katar askerleriyle ortak tatbikatlara katılacağı bildirildi. Söz konusu takviye ile birlikte Katar’da bulunan Türk askeri varlığının bini bulması bekleniyor.
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