Kaplanları yakından görmek isteyince canından oldu
Çin'de bir hayvanat bahçesinde bulunan kaplanları yakından görmek için çitlerden atlayan adama kaplanlar saldırdı.
Adamı kurtarmak için kaplanlara ateş açılınca kaplanlardan biri öldü. Kaplanların saldırısı sonucu ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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