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Kaplanları yakından görmek isteyince canından oldu

Çin'de bir hayvanat bahçesinde bulunan kaplanları yakından görmek için çitlerden atlayan adama kaplanlar saldırdı.

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 Adamı kurtarmak için kaplanlara ateş açılınca kaplanlardan biri öldü. Kaplanların saldırısı sonucu ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  

 

 

 

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