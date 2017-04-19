Karadeniz'de gemi battı

TASS haber ajansına göre, kuru yük gemisi “Geroi Arsenala” adlı gemi Karadeniz’de battı, 7 kişiden haber alınamıyor.

Gemide 2’si Rus, 9’u Ukraynalı ve biri Gürcistan vatandaşı olmak üzere 12 kişi bulunuyordu. Gemi Rostov Oblastı’ndan Türkiye’ye gidiyordu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Karadeniz'deki kurtarma çalışmalarında 120 kişilik bir kurtarma ekibi ve sekiz geminin görevlendirildiğini açıkladı.

Acil Servisler Bakanlığı Kırım Yönetimi Başkan Danışmanı Vladimir İvanov, olay yerine kurtarma gemilerinin gönderildiği, bir kişinin kurtarıldığını ve 4 kişinin daha gemiye çıkartılmaya hazırlanıldığını bildirdi.

Panama bayrağını tasıyan gemi, Rostov bölgesindeki Azov liman kentinden Türkiye'ye gidiyordu.

İvanov, “Kurtarılan bir kişinin durumu çok ağır, vücut ısısı çok düşük. Suyun sıcaklığı 7-8 derece. Operasyon kötü hava koşulları nedeniyle zor ilerliyor, denizdeki dalga seviyesi 4 puana yükseldi ” ifadesini kullandı.

TASS'ın yaptığı açıklamaya göre, batan geminin bir Türk şirketine ait olduğunu öğrenildi.