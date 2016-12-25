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Karadeniz'e düşen Rus Tupolev modeli uçak 33 yılda birçok kazaya karıştı

Moskova'dan havalandıktan sonra Soçi'de yakıt ikmalinin ardından kısa süre sonra düşen Rus uçağının düşme sebebi araştırılıyor. Yaşanan olay sonrası 'Uçak neden düştü' sorusu gündeme geldi. Karadeniz'de Soçi'ye düşen Tupolev modeli uçak 33 yılda 40 kazaya karıştı.

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Rus basını ve Moskova'da ilk değerlendirmeler teknik arıza yaşandığı, kaza olduğu yönünde. Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov kazanın terör saldırısı olmadığını, teknik bir problemden veya mürettebat hatasından dolayı düşmüş olabileceğini açıkladı. Pilotun deneyimli bir pilot olduğu bilgisi veriliyor. Uçağın neden düştüğü teknik inceleme ve soruşturma ile belli olacak. 
 

DÜNYADA PEK TERCİH EDİLMİYOR

Karadeniz'de düşen uçak TU-154 tipi 3 motorlu ve orta menzilli. 1960'larda Sovyetler Birliği döneminde tasarlandı. Yolcu kapasitesi 180'e kadar çıkabiliyor. Eski teknolojiye sahip olduğu için dünyada pek tercih edilmiyor. Şuanda faal olan 50 kadar uçak var. En büyük filo ise Rus Hava Kuvvetleri'nin envanterinde. Soçi yakınlarında düşen uçak  80 yolcu kapasiteli olan TU - 154 B2 modelidi.

 

DEVLET BAŞKANI HAYATINI KEYBETTİ

Bu uçaklar 1983 yıllardan beri hizmet vermeye devam ediyor. Aradan geçen 33 yılda 40 ölümlü kazada başroldeydi. Bu kazaların birçoğunun kaynağı ise pilotaj hatası veya yetersiz bakımdı. Bu kazalardan en sansyonel olanı 2010'da Smolen Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait uçak taşıdığı 96 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.Ölenler arasında Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski  de vardı. Olay büyük tartışmalara yol açarken Rus uçağına sabotaj düzenlendiği iddia edilmişti.

 
 
 
 
 

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Enver İlhan25.12.2016 20:23
Allah'tan "teknik arıza" turkiye hava sahasında meydana gelmedi... Ne bileyim ben bu "şemsiye nato" dan yada -normalini bilmem amma- "kırmızı nato"dan korkarım... bu sanımı da daha cesur olmamız için belirtiyorum.. Putin'in şahsında tüm Rus Halkına , Geçmiş olsun dileklerimle....((
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ado25.12.2016 16:32
ben putinin yerinde olsam amerikanın hürmüz boğazındaki gemilerini batırırm bunu hiç bir şakası yoktur
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