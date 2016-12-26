Rus Bakan: Kazanın nedeni teknik bir sorun ya da pilot hatası olabilir

Uçak kazasıyla ilgili oluşturulan komisyona başkanlık eden Sokolov, yaptığı açıklamada, "Uçağın kesin olarak hangi nedenle düştüğü soruşturma sonunda belli olacak. Bugün için teknik bir aksaklık veya pilotaj hatası üzerinde duruluyor. Terör eylemi ihtimaller arasında yer almıyor" dedi.

Öte yandan Savunma Bakanlığına ait Tu-154 tipi uçağın düştüğü yerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Savunma Bakanlığının verilerine göre, 11 cesede ve uçağa ait 154 parçaya ulaşıldı. Çalışmalara 35 gemi, 135 dalgıç, 7 sualtı gözlem aracı ve 3 bin 500 kişi katılıyor. Cesetlerin teşhis işlemleri için uçakla Moskova'ya gönderilmesi bekleniyor.

Uzmanların radar izlerini inceleyerek uçağın düştüğü noktayı tespit ettiği ve kara kutuya ulaşılması çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Rusya'da bugün uçak kazası nedeniyle ulusal yas ilan edildi. Soçi'de ve Moskova'da çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor. Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'nun bulunduğu binaya çiçek bırakılıyor.

Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu.