Kardinal Pell’in çocuklara cinsel istismar davası

Melbourne Sulh Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada Kardinal George Pell (76) yine söz almazken, avukatı Robert Ritcher suçlamaları reddetti.

Duruşmada, avukat Ritcher’in 5 şahidin çapraz sorgulanması talebi reddedilirken, yaklaşık 50 kişiden oluşan diğer şahitlerin dinlenilmesi talebi kabul edildi.

İddiaların doğru olmadığını ispat etmek istediklerini belirten avukat Ritcher, "Suçlamaların imkansız olduğunu göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 20 dakika süren duruşmada mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın Mart 2018'de yapılmasını kararlaştırdı.

Bir sonraki duruşmada hakim, şahitleri dinleyerek davada yargılanma aşaması için yeteri kadar kanıt olup olmadığına karar verecek.

Hakkında ‘‘çok sayıda şikayetçi’’ olduğu belirtilen Kardinal Pell'e yöneltilen suçlamaların detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Pell, 1970'lerde görev yaptığı Avustralya'nın Ballarat kentinde birden fazla çocuğa cinsel tacizde bulunduğu suçlaması ile Victoria Eyalet Polisi tarafından mahkemeye çağrılmıştı.

Temmuz ayında hakkındaki suçlamalardan yargılanmak üzere Melbourne Sulh Ceza Mahkemesine çıkan Pell, 6 dakika süren duruşmada söz almamış ve mahkeme duruşmayı ertelemişti.