Karim Asghari: İran’da muharebenin cezası idamdır

İran’da yaşananları değerlendiren Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezi İran Masası Başkanı Karim Asghari, İran’daki eylemlerin sebebine yönelik iki görüş olduğunu belirtti. İki görüşten birisinin iktidar kavgası olduğunu, Hamaney’in adayı seçilmediği için Ruhani’niyi halkın nezdinde kötülemek, bir sonraki seçimlerde Devrim Muhafızları ve Hamaney’e yakın olan adayın iktidara getirilme düşüncesi olduğunu kaydeden Asghari, ikinci görüşün ise İran’da yaşanan maddi kriz olduğunu kaydetti. Hasan Ruhani’nin seçimleri kazanmasından sonra İran’da bir takım siyasi sıkıntıların ortaya çıktığını belirten Karim Asghari, Devrim Muhafızları’nın bağlı olduğu dini lider ile Rafsancani arasında iktidar sıkıntısı ortaya çıkmaya başladığını, Rafsancani’den sonra İran’daki reformist kanadın zayıflamaya başladığını, Ruhani’nin üzerindeki baskıların daha da çoğaldığını söyledi.

Eylemlere dışarıdan bir destek olup olmadığı sorusu üzerine Asghari, “Türkiye’deki devlet yapısı ile İran’daki devlet yapısı çok farklı. Eylem açısından bakıldığında Türkiye’de Gezi olayları döneminde dışarıdan müdahale vardı. İran’daki olayların bu kadar genişleyeceğini. Üçüncü günden sonra İran; Suudi Arabistan, İsrail ve Amerika’yı bu olayları desteklemekle suçluyor. Bu aşamadan sonra eylemler devam ederse muhtemelen yurt dışından müdahale olur. Rusya ve Suriye gibi devletler İran’ı destekliyor” dedi.

Yeşil Hareket ile bugünkü olaylar arasında bir benzerlik olmadığını belirten Asghari, “Buradaki eylemler tamamen farklı, halkın yaptığı ve ekonomik temellere dayalıdır. İşsizlik oranı çok yüksek, ekonomiye bağlı çok sıkıntılar var. Eylemcilerin sloganlarına bakıldığı zaman İran’ın özellikle yurt dışındaki müdahalelere son vermesi isteniyor. İran’daki ekonomik sorunlarla ilgilenilmesi isteniyor. Bundan sonra devlet belki bu konuda kendisine çeki düzen verebilir” diye konuştu.

Halkın özellikle Irak, Yemen ve Suriye’deki olaylara İran hükümetinin karışmasına karşı olduklarının altını çizen Asghari, “Ruhani bu konuda çok önemli bir açıklama yaptı, ‘İran’da bütçenin yüzde 60’ı iktidarın elinde değildir’ dedi. Bunun anlamı, bütçenin yüzde 60’ı dini lider ve Devrim Muhafızları’nın elinde. Bunlarda parayı savunmaya harcıyor, o yüzden halkın ciddi tepkisi var” şeklinde konuştu.

İran devletinin bu olaylara ciddi tepki vermediğini belirten Asghari, “Bugün 20-30 civarında kayıp var. İran devleti bu olaylara daha sert müdahale etseydi rakamlar daha fazla olabilirdi. İran, Suriye ve Yemen’de ciddi bir enerji harcıyor. İran Obama döneminde olduğu gibi rahat değil. Trump, İran’ı ciddi şekilde sıkıştırmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Eylemlere katılanların idam edilebileceklerini belirten Asghari, “Dün Tahran’daki yargıç bir açıklama yaptı, eylemcileri muharebe ile suçladı. İran’da muharebenin cezası idamdır” dedi.

İran’daki Türklerin olaylara yaklaşımına da değinen Asghari, “İran’da 35-40 milyon civarında Türk yaşamaktadır. Türkler bu olaylara ciddi müdahil olmadı. Bazı bölgelerde küçük, hatta orta boyda müdahaleler oldu. Ölüm olaylarının İran’ın orta bölgelerinde olduğunu görüyoruz. Türklerden sadece 1 kişi öldü. Tarihsel olarak bakıldığında İran’daki Türkler ciddi bir ayrımcılığa maruz kaldılar, bu olaya da tamamen kuşkulu yaklaşıyorlar. Belki bir zaman sonra İran’daki Türkler kendi tavrını ortaya koyabilir” diye konuştu.